Медведев сказал, как остановить «утечку мозгов»

На расширенной пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с отъездом молодых ученых из России в другие страны.

«Нужно следить за этими процессами. Сам по себе отъезд – не предосудителен. Вопрос, зачем и сколько уезжают? Если посмотреть мир и заработать дополнительные деньги – мы не можем препятствовать. Но нужно делать, чтобы ученые оставались. В прошлом году 58 тыс. человек уехали из России, 95% – не более, чем на полгода. Только небольшая часть переехала навсегда. Но нужно делать все, чтобы и они оставались в стране», – заявил он.

Медведев рассказал, что есть гранты для ученых, которые расширяют, увеличивают объем и дают премии.

«Ученые молодые мне говорят – и зарплаты подняли, и квартиры дают. Я лично этим занимался, чтобы продвинулась программа по жилью молодым ученым. Но вопрос не в жилье и зарплате. Дайте пробирки. У нас доступ хуже, чем там. У них заказал – и через три дня привезли из лаборатории. А у нас уходят месяцы», – сказал премьер.

Он напомнил, что сейчас реализуется отдельный нацпроект «Наука» с финансированием в 300 млрд рублей.

«Нужно улучшать материально-техническую сторону», – заявил премьер.