Медведев рассказал про разговоры с правительством «о политике партии в деревне»

На расширенной пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев ответил на вопрос о нестандартных методах работы с членами правительства.

Вопрос на эту тему задала корреспондент РЕН-ТВ. «Ну рукоприкладство же недопустимо, если вы про нестандартные приемы», – пошутил Медведев.

«Но если серьезно, то это большой коллектив людей. И мы периодически собираемся, обсуждаем дела. Очень часто в конце заседания правительства я из зала выгоняю всех приглашенных, прошу выйти, поблагодарив их за участие, оставляю только членов правительство. И объясняю им про политику партии в деревне, как говорят. Указываю на недостатки в работе», – рассказал он.

Он добавил, что дух команды в правительстве поддерживают, собираясь на различных площадках – в институте Сбербанка, на семинарах в Сколково, что становится «своеобразным тим-билдингом». Также, сказал Медведев, отмечают дни рождения коллег.

«В этом смысле у нас хороший командный дух и взаимопонимание в правительстве. Сужу по сравнению с другими примерами, которые мне известны», – заметил Медведев.

Премьер добавил, что все занимаются спортом, без которого сложно подготовиться к длинному рабочему дню.

Он также рассказал о нынешних отношениях с музыкой.

«Музыку слушаю с детства, люблю. Вкусы менялись. Любил только рок музыку – в школе вопреки установкам того времени. Потом всякую стало можно слушать, и я стал более толерантным к другим направлениям. Стал слушать классику, джаз. Ряд рутинных видов деятельности делаю под музыку, когда это не мешает. Группы называть не буду. И так все знают. Приносят иногда пластинку, а я и не знаю, куда их деть», – пошутил Медведев.