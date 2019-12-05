Тренер упавшей с высоты гимнастки назвала виновников инцидента

Тренер гимнастки, которая во время соревнований в Риге упала с высоты восьми метров, Елена Кустова, рассказала, что, причиной трагедии стало нарушение организаторами техники безопасности, сообщают СМИ.

«Спортсменка упала с высоты восьми метров по причине того, что оборвался трос, на котором висел снаряд. Организаторы лично занимались подвесом. Мы к этому отношения не имеем, мы не имеем права вмешиваться в организацию подвеса. Мы просто переводим членский взнос за участие в соревнованиях, а наша обязанность состоит в том, чтобы подготовить костюм для выступления и выступить», – передает РЕН-ТВ слова Кустовой.

По ее словам, спортсмены и тренеры всегда с большим доверием относятся к организаторам и не могут вмешиваться в процесс установления снарядов.

«Мы пришли на них раньше, чтобы зарегистрировать свои заявки и попробовать снаряд, чтобы залезть на него, что-то сделать, спуститься и дальше готовиться. Дети выступили в первой половине дня. И каких-то нарушений замечено не было. Когда был перерыв, мы второй раз не пробовали снаряд. Евгения выступала третьей. Перед ней выступило две участницы. Когда выступала Евгения, она сделала свою программу полностью. Во время исполнения последнего элемента трос оборвался на глазах у всех. Шла прямая трансляция. Все спортсмены в России смотрели ее из разных городов, начали звонить, спрашивать», – рассказала Кустова.

Она добавила, что на площадке, где проходил турнир, не было скорой помощи, а страховая компания покрыла только некоторые расходы.

«У нас была страховка на два дня. Страховая компания покрыла операцию, но не покрыла пластины и шурупы, которые были при ней использованы. Также страховщик покрыл транспортировку из Латвии в Россию до больницы. Дальнейшее лечение страховая компания уже не покрывает. Ей провели операцию на спине. У нее были сломаны два позвонка. Их скрепили специальными пластинами, там стоит восемь шурупов размером с палец. Дальнейшей операции не потребуется, дальше только реабилитация», – заявила тренер.

Кустова добавила, что сегодня медики не дают прогнозов. Спортсменка не чувствует ног. Неясно, сможет ли она вообще встать на ноги и ходить.

Она также отметила, что во ВФАР якобы пытались шантажировать ее и спортсменку. По ее словам, организация даже предлагала выплатить 150 тыс. рублей в обмен на подписание договора о том, что у тренера и спортсменки нет претензий. Также настоятельно рекомендовалось не распространять данную информацию.

Напомним, в среду на Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».