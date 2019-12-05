Отряд «Лиза Алерт» провел обучение на Международном форуме добровольцев

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» провел в Кавказском заповеднике полевое обучение для участников Международного форума добровольцев.

«Мероприятие такого формата имеет две задачи: во-первых, это образовательная программа для людей, потому что мы рассказываем, как себя вести, если вы потерялись в природной среде, и во-вторых, на таких мини-учениях мы показываем свою деятельность, привлекая людей в регионах к нашим поискам», – рассказал координатор ПСО «Лиза Алерт», руководитель направлений «лес на связи» и «обучение» Олег Леонов.

Отмечается, что добровольцам были показаны дисциплины, которым обучают для проведения поисково-спасательных работ: радиосвязь, компас, навигатор, тропа, лошади (МЧС), кинологи, БПЛА.

Леонов подчеркнул, что форум – «это площадка для обмена мнениями и координации добровольцев с коммерческими и государственными структурами», отметив, что на стенд «Лиза Алерт» посетили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что участники Международного форума добровольцев присоединились к благотворительным проектам.