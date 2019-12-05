Школьника ударили стулом по голове под Омском

Следственный комитет Омской области начал проверку после инцидента в школе поселка Русская Поляна, где семиклассник попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.

По данным следствия, два друга мешали вести урок, в итоге учитель рассадила их за разные парты. Однако, продолжая игру, один из учеников бросил в другого ручку, а затем встал, чтобы ее поднять. Когда он наклонился, его друг, шутя, толкнул в его сторону стул, который ударил 13-летнего школьника по голове, сообщается на сайте ведомства.

Данный инцидент произошел на занятии 3 декабря.

«Школьник был госпитализирован с диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, в настоящее время он проходит стационарное лечение. Со слов врачей, ребенок пробудет в больнице около 10 дней, травма не тяжелая, операция не понадобится», – уточнили в СК по региону.

Там также отметили, что по итогам проверки, с учетом того, что опрокинувший стул ученик не достиг возраста уголовной ответственности, будет вынесено процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области подросток сломал позвоночник другому школьнику на перемене.

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