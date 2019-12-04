Правозащитница: В нелегальных трудовых тюрьмах рабов лишают даже возможного наследства

«Я общалась с огромным количеством бездомных, которые рассказывали про рабский труд в нелегальных ночлежках», – рассказала газете ВЗГЛЯД член ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, в столице создана целая криминальная сеть предприятий, в которых бомжи работают на положении рабов.

«Они рассчитывают спастись на одну ночь от холода, особенно в сильные морозы, но в итоге попадают по сути в трудовые тюрьмы, где их заставляли бесконечно работать на положении рабов. Это целая криминальная система», – сказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Общественный деятель отметила, что порой бездомных попросту продают как товар – на стройки, где они вынуждены работать за кусок хлеба. «Кроме того, отработана технология: ведутся своего рода расследования о наличии у бездомного прав на какое-нибудь наследство, чтобы можно было претендовать на недвижимость, которую сами бездомные по разным причинам требовать не в состоянии», – пояснила она.

«Мне рассказывали: если кто-то сбегал из таких трудовых домов, его находили на вокзале или в других местах, где собираются бездомные, ловили и забивали насмерть. Это делается в назидание остальным, а также для того, чтобы сбежавший не выдал информацию о владельцах таких домов», – поделилась Меркачева.

Внутри самих таких домов законы не действуют, отметила правозащитница. «Нередко один бездомный убивает другого. Надо понимать, что зачастую это люди с серьезно деформированной психикой или представители криминального мира. В таких случаях, естественно, никто не вызывает полицию, от трупа просто тихо избавляются», – рассказала правозащитница.

Точное количество современных «домов трудолюбия» в Москве назвать, по понятным причинам, невозможно, но их достаточно много, отметила член ОНК Москвы.

Меркачева подчеркнула, что в стране уже действует целый ряд организаций, которые курируют бездомных, на помощь которых они могут рассчитывать, не боясь попасть в рабство. Как правило, самим бездомным известны координаты таких центров милосердия.

«Вы будете удивлены, но работа с бездомными в Москве относительно налажена. Есть точки, куда они могут приходить хоть каждый день – помыться, постирать одежду, поесть и переночевать. Конечно, порой мест на всех не хватает и есть ограничение по времени, после которого бездомному нужно определиться, что ему делать дальше», – пояснила правозащитница.

Однако эти люди зачастую сами не хотят прописываться, получать документы, трудоустраиваться и как-либо социализироваться. «Им нравится их жизнь», – посетовала Меркачева.

Напомним, что на улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Газета ВЗГЛЯД провела собственное расследование и выяснила, что перед нами совершенно новое явление современной российской действительности.