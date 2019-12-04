Автоэксперт оценил необходимость спецзнака для молодых мам и беременных

Никакие знаки относительно находящихся в автомобиле беременных, молодых матерей или детей не сможет дать им на дороге никаких привилегий, поэтому смысла в них нет, рассказал газете ВЗГЛЯД независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальные опознавательные знаки для машин, в которых едут беременные женщины или молодые мамы. В ГИБДД же заявили, что для этих целей можно использовать существующий неофициальный знак «Перевозка детей».

«Если беременная находится в автомобиле и его движение не может быть более 60 км/ч, то для этого достаточно разместить на задней части автомобиля знак ограничения максимальной скорости. Никакие привилегии «специальный знак» дать не сможет – дистанцию держать больше не станут», – заявил Попов.

В связи с отсутствием технических средств контролировать такие нарушения будет невозможно, уверен автоэксперт, а значит идея введения нового знака будет мертворожденной.

Попов подчеркнул, что такое нововведение не поможет уменьшить количество ДТП с участием беременных женщин и детей, так как окружающие водители не станут проявлять большую осторожность, так как являются равноправными участниками движения.

Ранее в ГИБДД сообщили, что к октябрю 2020 года возможна отмена испытания «площадка» при прохождении экзамена на права. Эксперт поддержал эту инициативу.

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