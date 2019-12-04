Основателю Baring Vostok вернули квартиру в центре Москвы

Основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви вернули квартиру: Мосгорсуд отменил постановление об аресте его жилья в центре Москвы.

«Суд постановил постановление Басманного суда от 27 августа о наложении ареста на жилое помещение отменить и направить на новое рассмотрение», – сказала судья, передает РИА «Новости».

Адвокат Лариса Каштанова сообщила, что имущество является «совместно нажитой собственностью», потому постановление об аресте нарушает права супруги обвиняемого.

Также Мосгорсуд признал законным арест банковских счетов Калви на сумму 7,5 млн рублей.

Защитник заявила, что арест счетов «нарушает интересы третьих лиц».

В августе партнеру Калви по Baring Vostok Филиппу Дельпалю изменили меру пресечения и отправили под домашний арест.

Напомним, в феврале основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, сейчас основатель фонда также находится под домашним арестом.