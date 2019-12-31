Нарколог назвал правила употребления спиртного в Новый год

Заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев рассказал, что не стоит смешивать различные алкогольные напитки во время празднования Нового года.

Кубарев объяснил это тем, что напитки отличаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством. По словам нарколога, стоит остановить выбор на одном напитке и в течение празднования не менять его и не смешивать с другими.

«Тогда вероятность развития осложнений разного рода – соматических и психических – уменьшается», - пояснил Кубарев АГН «Москва».

Также, он подчеркнул, что любое смешивание алкогольных напитков опасно, так как сложно предсказать, как оно подействует.

Нарколог также развеял миф о повышении градуса при смешивании алкогольных напитков, назвав такой подход заблуждением, он рассказал также, что употребление алкоголя с газировками увеличивает риск развития панкреатита и острого холецистита.

Напомним, в понедельник Роспотребнадзор рассказал, как избежать отравлений в Новый год.