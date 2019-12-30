МИД напомнил послу США в Польше о Мюнхенском сговоре Запада с Гитлером

МИД России в ответ на слова американского посла в Польше о виновниках Второй мировой войны напомнил о договоренностях западных стран с Гитлером в Мюнхене в 1938 году.

«Кажется, посол США в Польше плохо учила историю в школе. Мы просто напомним некоторые факты», – отметили в МИД России в Twitter, напомнив, что Соединенные Штаты были союзниками СССР во Второй мировой войне.

В последующих записях министерства указывается, что операция нацистской Германии по захвату Польши была подготовлена в соответствии с приказом от 10 апреля 1939 года, а потому пакт Риббентропа – Молотова, не мог стать причиной ее начала и начала всей Второй мировой войны. Кроме того, ранее «мюнхенские соглашения между нацистской Германией, Соединенным Королевством, Францией и Италией не только деформировали всю систему международных отношений, но и стали точкой отсчета завоевания и передела Европы».

Однако даже после этого, в апреле 1939 года, Советский Союз вновь предложил подписать всеобъемлющее соглашение о гарантиях безопасности, однако эта инициатива была отвергнута западными странами и государствами Прибалтики, которые категорически отказались от участия в каких-либо направленных против Германии планах. Наконец, в МИД России указали, что военная мощь Германии была создана при участии таких американских компаний, как General Electric, Ford, General Motors, а пронацистский «Германо-американский союз» в довоенный период открыто выступал в поддержку Гитлера.

«Почему же тогда США ежегодно почти в полном одиночестве голосуют против резолюций ООН о борьбе с глорификацией нацизма?» – задались вопросом в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, посол США в Польше, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила, что фашистский диктатор Адольф Гитлер и генсек СССР Иосиф Сталин виновны в начале Второй мировой войны. В ответ посольство России в Варшаве усомнилось в исторических познаниях посла США в Польше. В Совфеде указали на откровенную политизированность заявления американского посла в Польше.

Ранее Путин отреагировал на решение Европарламента, приравнивающее СССР к гитлеровской Германии, подчеркнув, что Советский Союз последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении. Также президент России указал, что к тому моменту, когда советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы».

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