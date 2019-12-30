Газета ВЗГЛЯД исполнила мечту девушки из проекта «Елка желаний»

Редакция деловой газеты ВЗГЛЯД присоединилась к новогодней акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной», исполнив мечту борющейся с серьезным недугом девушки из подмосковной Барвихи.

«Я давно мечтала о мастер-классе от одного из ведущих российских изданий, потому что меня очень привлекает профессия журналиста. Теперь моя мечта реализовалась», – рассказала семнадцатилетняя Диана Иванова, посетив редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В настоящее время Диана успешно заканчивает школу, интересуется литературой и биологией, готовится к ЕГЭ и планирует поступать на факультет журналистики. «В какой ВУЗ я буду поступать – пока не решила, ведь в Москве богатый выбор. Но это точно будет факультет журналистики», – подчеркнула девушка. А в свободное от учебы время она ведет свой блог в Instagram, в меру возможностей занимается спортом и посещает курсы для журналистов.

В рамках мастер-класса Диана ознакомилась с основными принципами работы современных СМИ, пообщалась с журналистами и обсудила планы дальнейшего сотрудничества с редакцией.

«В будущем я мечтаю стать сотрудником федерального СМИ или телеведущей вечернего выпуска новостей на «Первом канале». Такое желание у меня появилось еще в четыре года, когда я начала смотреть новости с родителями. Мои кумиры в этом плане – Екатерина Андреева и Арина Шарапова», – поделилась она.

Напомним, всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» и акция «Елка желаний» воплощает в жизнь мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Цель проекта – убедить общество в том, что у людей с тяжелыми диагнозами есть и иные, более тонкие, но не менее важные потребности, чем лечение.

«В целом все детские мечты делятся на две категории. Первая – это нематериальные мечты, например, стать на один день машинистом поезда или стюардессой, прокатиться на Lamborghini или увидеться с Димой Биланом. Вторая – это материальные мечты, скажем, получить развивающие детские игры, цифровую технику или даже помощь в ремонте комнаты нуждающегося лица», – говорила ранее газете ВЗГЛЯД представитель проекта Эльвина Гильметдинова.

Свою работу проект начал в сентябре 2014 года с реализации заветных желаний детей в Республике Татарстан. В 2017 году он стал всероссийским, а с 2018 года участие в нем принимает президент России Владимир Путин. В этом году глава государства также присоединился к добровольческой акции. 23 декабря Путин поговорил по телефону с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря президенту посетил Красную Поляну.

Также к проекту присоединились глава Ростеха Сергей Чемезов, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, главы Амурской, Оренбургской, Ульяновской, Краснодарского края, Республики Алтай, и победители конкурса «Лидеры России».

Политолог Анна Федорова отметила, что Путин участием в благотворительной акции подает пример другим чиновникам, бизнесменам и вообще всем россиянам.

Всего же за 2019 год в рамках проекта «Мечтай со мной» было исполнено 2 283 детских мечты. Сейчас в работе по проекту «Елка желаний» – более 7,5 тыс. детских пожеланий по всей стране.