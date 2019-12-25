Михельсон и Чемезов присоединились к акции «Елка желаний»

Перед встречей с президентом Владимиром Путиным главы корпораций последовали примеру российского лидера и присоединились к проекту «Елка желаний», пообещав исполнить мечты тяжелобольных детей из разных регионов России.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, представители бизнес-сообщества сняли с елки в Кремле несколько открыток, в которых дети из разных регионов делятся своими мечтами, и обещали их исполнить.

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале опубликовал видео, как открытки с ели снимают глава Ростеха Сергей Чемезов и глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Чемезов пообещал исполнить мечту девочки из Ставропольского края, мечтающей о мощном компьютере.

А Михельсон взял с «Елки желаний» открытку девочки, мечтающей побывать в Казани, и поменялся с главой «Сибура» Дмитрием Коновым на открытку мальчика, мечтающего побывать в Москве.

В этом году Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции «Елка желаний». На стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.

23 декабря Путин поговорил по телефону с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря президенту посетил Красную Поляну. Глава государства поговорил с мальчиком во время рабочей поездки в Адыгею.

Политолог Анна Федорова отметила, что Путин участием в благотворительной акции подает пример другим чиновникам, бизнесменам и вообще всем россиянам.

Напомним, за 2019 год в рамках проекта «Мечтай со мной» было исполнено 2 тыс. 283 детских мечты. Сейчас в работе по проекту «Елка желаний» – более 7,5 тыс. детских пожеланий по всей стране.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД