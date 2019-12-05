Путин присоединился к акции «Елка желаний»

Президент Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции «Елка желаний». На стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.

Оформленные в виде елочных шаров-открыток детские мечты были очень разными. Например, Иван Арзамасцев из Санкт-Петербурга мечтает побывать в Москве. Такое же желание у Ксении Тимченко из Нижегородской области. А Варвара Аверьянова из Тульской области мечтает попасть в Северную столицу, увидеть разводные мосты и побывать в «Эрмитаже». Софья Евдокимова из Оренбургской области мечтает приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом.

Удача улыбнулась Андрею Кочетову из Ставрополья – его желание оказаться в Красной Поляне в Сочи будет точно выполнено, так как открытку вытащил лично Путин.

Трехлетний Артем Голиков хотел бы прокатиться на настоящей пожарной машине. Глеб Праволюбов немного постарше, ему уже шесть лет, и он мечтает не просто прокатиться на таком автомобиле, а побывать в пожарной части и увидеть, как все работает. Серию «профориентированных» желаний продолжает мечта пятилетнего Александра Широкова, который мечтает побывать в роли машиниста поезда, и 10-летнего Матвея Джагарова, который хотел бы прокатиться по метро в кабине машиниста. А вот Демид Гончаров мечтает примерить на себя роль полицейского.

Многие дети хотят новых впечатлений. Например, 6-летний Федор Палов и 12-летний Никита Усиков мечтают побывать в цирке, оказаться за кулисами и подружиться с тигром, а заодно и с другими цирковыми животными. Семилетняя Алла Тер и четырехлетняя Юлия Орлова надеются увидеть морских животных на новогоднем шоу в «Москвариуме». Шестилетний Илья Потапов мечтал бы поплавать с дельфинами, 4-летняя Амина Карасова хотела бы посетить новогоднее шоу-сказку «Зайцы».

Шестилетняя Гульмаз Халеева из Татарстана мечтает со всей семьей сходить в аквапарк, а 16-летний Дмитрий Сидоров - поиграть в пейнтбол со своими друзьями. Но есть среди ребят и те, чьи мечты будет не так-то просто выполнить. Например, желание 6-летнего Демида Гоева, который хотел бы научиться кататься на коньках.

Такие «Елки желаний» установлены не только на тематическом стенде, но в государственных учреждениях, общественных организациях и коммерческих компаниях, в том числе в Государственной думе, Доме правительства России, в Сбербанке, в Газпроме, Росатоме и многих других. Акция проходит с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.

На новогодних деревьях в разных точках размещено 2 тыс. желаний детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей (в возрасте от 3 до 17 лет), граждан с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет), людей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума (в возрасте от 3 до 17 лет), детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В рамках акции благотворители не помогают с лечением или приобретением необходимого технического оборудования, лекарств, транспортных средств и прочего. Деды Морозы-добровольцы дарят волшебство и новогоднюю радость: среди потенциальных подарков - развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки и цифровая техника, возможность встречи с кумирами, поездки в интересные места и многое другое.

За два дня деловой программы на Международном добровольческом форуме с «Елки желаний» были сняты и запушены в реализацию более 140 мечтаний. В прошлом году в рамках Международного форума добровольцев Путин также принял участие в проекте платформы «Россия – страна возможностей» «Мечтай со мной» и исполнил мечты пяти тяжелобольных детей.