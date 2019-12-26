Участники заседания госсовета по АПК присоединились к проекту «Елка желаний»

Участники заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса последовали примеру российского президента Владимира Путина и присоединились к акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной», пообещав исполнить мечты тяжелобольных детей из разных регионов России.

Некоторые из участников акции рассказали, исполнение каких желаний им досталось. Так, губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал исполнить три мечты о швейной машинке с оверлоком, географической карте на стену по системе Брайля и планшете для рисования песком, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Главе Республики Алтай Олегу Хорохордину выпали три желания о планшете, мобильном телефоне и спортивном костюме. В свою очередь губернатор Магаданской области Сергей Носов осуществит мечту о квадрокоптере.

В начале декабря президент Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции «Елка желаний». На стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний. 23 декабря Путин поговорил по телефону с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря президенту посетил Красную Поляну.

Также к проекту присоединились глава Ростеха Сергей Чемезов и глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Политолог Анна Федорова отметила, что Путин участием в благотворительной акции подает пример другим чиновникам, бизнесменам и вообще всем россиянам.

Всего в 2019 году в рамках проекта «Мечтай со мной» было исполнено 2 тыс. 283 детских мечты. Сейчас в работе по проекту «Елка желаний» – более 7,5 тыс. детских пожеланий по всей стране. В этом году елки желаний установлены в министерствах, ведомствах и госкорпорациях.