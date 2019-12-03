Премьер Греции заявил о «вмешательстве» России в ситуацию на Балканах

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что беспокоился и будет беспокоиться из-за якобы происходящего «вмешательства» России в дела западно-балканских стран, пишет Financial Times.

«Я беспокоился, беспокоюсь и продолжу беспокоиться. Именно поэтому я считаю, что решение, принятое (Европейским) советом, нужно пересмотреть в 2020 году», – передает его слова РИА «Новости».

Он также назвал ошибкой решение Евросоюза отложить переговоры о присоединении Северной Македонии и Албании в ЕС на более поздний срок.

В августе в Северной Македонии признали, что у Скопье нет доказательств прямого вмешательства России во внутренние дела страны.

Добавим, что во вторник США ратифицировали протокол к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО.