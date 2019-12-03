Кремль отреагировал на предложение дать губернаторам полномочия увольнять мэров

В Кремле пока не сформулировали позицию относительно предложения полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, который призвал дать главам регионов полномочия отстранять мэров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока какой-то сформулированной позиции на этот счет нет», – передает его слова ТАСС.

Ранее уральские СМИ процитировали Николая Цуканова, который выразил сожаление, что губернаторы не могут снимать с должностей мэров городов, нее справляющихся со своими обязанностями.

«Если всего-навсего внести в законодательство предложение, что губернатор по трем-четырем объективным критериям сможет отстранить главу муниципалитета, неважно, избран он или назначен, поверьте, пропадут конфликты, будет четкая и понятная система», – заявил Цуканов.