«Петрозаводскому маньяку» огласили приговор

Жителя Петрозаводска Антона Ипатова приговорили к пожизненному заключению за убийство осенью 2018 года двух девушек, сообщил судья Верховного суда Карелии Денис Катанандов.

«Назначить Ипатову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», – огласил приговор Катанандов, передает ТАСС.

У Ипатова в ходе экспертизы не нашли психических отклонений, его признали вменяемым. Отягчающим обстоятельством при вынесении приговора стали судимости мужчины, в том числе непогашенные.

Убийства суд признал рецидивами, совершенными в состоянии опьянения. Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, наличие несовершеннолетнего ребенка и болезнь его бабушки.

По гражданским искам Ипатов должен будет выплатить семьям погибших 3,2 млн рублей и компенсировать расходы на захоронение одному из родителей.

В июне 2018 года Ипатов, которого СМИ окрестили «петрозаводским маньяком», в драке нанес мужчине тяжкие телесные повреждения, в сентябре он ударил ножом 15-летнюю девочку, она выжила.

Через несколько дней фигурант с ножом напал на 20-летнюю студентку у общежития медколледжа, на следующий день также напал на 27-летнюю девушку в центре города.

Также дело против Ипатова привело к другому разбирательству. Двух сотрудников УМВД по Петрозаводску обвинили по статье «Халатность». Согласно данным следствия, полицейские ненадлежащим образом отреагировали на сведения о нападении на человека, из-за чего Ипатов остался на свободе и убил двух человек.

Напомним, Ипатов после задержания за убийство двух девушек сознавался, что убил третьего человека.