Художественного руководителя театра «Современник», народную артистку России Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе театра.

«Только что завершились похороны Галины Борисовны. Она похоронена рядом со своим близким коллегой и другом Марком Анатольевичем Захаровым», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Церемония прощания в театре «Современник» длилась около трех часов. В последний путь артистку проводили аплодисментами и криками «Браво!», «Спасибо!».



Проститься с Волчек пришли: актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, худрук театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, кинорежиссер Александр Адабашьян, директор театра «Ленком» Марк Варшавер, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, гендиректор Большого театра Владимир Урин, а также Александр Кибовский, Карен Шахназаров, Константин Эрнст, Дмитрий Бертман, Марина Брусникина, Александр Олешко, Александр Ширвиндт, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Ирина Апексимова, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и многие другие.



Соболезнования близким Волчек направил министр культуры Владимир Мединский, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала худрука «Современника» «человеком удивительной душевности».



«Невозможно сегодня представить театр «Современник» без Галины Борисовны», – подчеркнула она. По словам Матвиенко, она общалась с Волчек несколько дней назад на ее дне рождения, Галина Борисовна была тогда в хорошем расположении духа. Матвиенко договорилась встретиться с Волчек до Нового года, однако этому не суждено сбыться.

«У Галины Борисовны была вселенская мудрость, опыт, знания больше, чем у одного человека», – сказала спикер Совфеда, отметив, что огромное творческое наследие Волчек останется в памяти.



Матвиенко подчеркнула, что «Современник» был законодателем моды в творчестве, со своей позицией на происходящее, в работе театра ощущались нравственно-эстетические ориентиры самой Галины Борисовны.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек.