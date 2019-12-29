Стороживших «беркутовцев» украинских националистов обвели вокруг пальца

В ночь на воскресенье украинские националисты собрались у здания киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Радикалы заблокировали выезды из Лукьяновского изолятора с помощью мусорных баков. В настоящее время они продолжают дежурить у здания СИЗО, передает УНИАН.

Между тем, как сообщил адвокат «беркутовцев» Игорь Варфоломеев в комментарии «Громадському радіо», его подзащитных уже вывезли из СИЗО. «Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие «беркутовцы» – прим. ВЗГЛЯД) говорили», – сказал он.

Позже стало известно, что пятеро бывших сотрудников «Беркута» находятся на КПП в Донбассе и ожидают обмена. «Они сидят в автобусе сейчас, на обмене», – сообщил Варфоломеев.

Напомним, процедура обмена пленными проходит в окрестностях города Горловка, подконтрольного ДНР. Украина уже передала Донецку и Луганску 25 человек. При этом большинство передаваемых Киевом лиц оказались не жителями ДНР и ЛНР.

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