ДНР и ЛНР передали Киеву первые 25 человек

Первые 25 человек переданы самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Украине в рамках взаимного обмена пленными, об этом свидетельствует видеотрансляция офиса президента Украины с места события в Facebook.

«Все 25 человек», – сказала представительница ЛНР после верификации списка, сообщает ТАСС. Все передаваемые лица подтвердили свое намерение переехать на Украину.

Напомним, процедура обмена пленными проходит в окрестностях города Горловка, подконтрольного ДНР. При этом большинство передаваемых Киевом лиц оказались не жителями ДНР и ЛНР.