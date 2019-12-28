Лидер меджлиса порадовался подарку из Крыма

Лидер запрещенного в России «меджлиса крымско-татарского народа*» Рефат Чубаров показал в соцсетях подарок, доставленный ему из Крыма.

Чубаров рассказал об этом в Facebook.

«Долгожданным подарком» оказался сборник крымско-татарской поэзии ханского периода, «оформленный удивительными иллюстрациями Заремы Трасиновой» и изданный в Симферополе.

Этот сборник был издан в 2019 году в Симферополе компанией Qaradeniz Production, зарегистрированной в российском правовом поле, передает РИА «Новости».

Отметим, что при этом на различных международных площадках представители меджлиса заявляют о якобы имеющих место «притеснениях» крымско-татарского языка и культуры в «оккупированном», как они его называют, Крыму.

Ранее Чубаров призвал СБУ публиковать списки пассажиров поездов в Крым.

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