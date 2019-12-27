Московская биржа открылась ростом

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27 декабря, пятница | Последнее обновление — 12:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Названы вероятные причины крушения Fokker 100 под Алма-Атой
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»
США позаботились о том, чтобы Курилы остались российскими
Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют
Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Впереди «ревущие двадцатые»
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Украинская молодежь поползла к Бандере
Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России
Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страныПодробности...
Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток
Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудиторииПодробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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Читайте нас на Facebook