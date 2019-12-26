Россияне назвали политика года

По мнению 46% россиян, президент России Владимир Путин является политиком 2019 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Глава МИД России Сергей Лавров стал политиком года для 15% россиян, а для 10% – министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

Имя лидера ЛДПР Владимира Жириновского назвали 7% опрошенных, а премьер-министра Дмитрия Медведева – 6%. 39% россиян затруднились дать ответ.

Также респондентов спросили, кого из политиков они пригласили бы к себе за новогодний стол. Так, почти половина россиян (47%) заявили, что не пригласили бы никого из политических деятелей. 22% опрошенных сказали, что хотели бы встретить Новый год с Владимиром Путиным, 12% – с Жириновским, а 4% – с Медведевым.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Также россияне назвали самый главный скандал уходящего 2019 года и выбрали самого популярного журналиста.

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