Эксперт: Новый формат Госсовета позволяет президенту получать информацию напрямую от общества

Заседания Госсовета, в которых одновременно принимают участие президент, руководство исполнительной власти и губернаторы, стали самым эффективным инструментом для принятия стратегических и тактических решений. Такое мнение высказал в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя прошедшее в четверг заседание Госсовета с участием Владимира Путина.

В последнее время сложилось два формата работы на площадке Госсовета, отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Первый формат: встреча главы государства с участием министров, отвечающих за направление, которое обсуждается на том или ином заседании Госсовета, а также с участием представителей «профильной отрасли». «В этом случае у президента на руках подробные справки и рабочие материалы. Этот формат служит для того, чтобы сам глава государства с участием губернаторов в рамках Госсовета имел как минимум альтернативную точку зрения», – сказал эксперт.

Второй вариант подготовки и проведения заседаний Госсовета – сравнительно новый, указал Кирьян. Впервые он был опробован в ноябре прошлого года, на заседании президиума Госсовета в Крыму. Губернаторов собрали за два дня до заседания, дали возможность в закрытом от прессы формате предельно откровенно обсудить все вопросы, погрузиться в проблематику, обсудить возможные решения проблем сначала между собой, а потом – с членами правительства.

Показательно, что заседанию Госсовета в четверг по развитию сельского хозяйства предшествовала встреча президента с общественностью и представителями аграрной отрасли. «Можем вспомнить выступление сыровара и фермера Олега Сироты на этой встрече, – отметил Кирьян. – Этот фермер, как известно, рассказал, что каждый год должен сдавать справку, что на его землях нет каких-либо ценных недр, нефти, ископаемых, и что он не может их добывать на землях, которые использует для выпаса скота. Такие моменты не проскакивают по официальным ответам, по перепискам между ведомствами. Они выскакивают, когда люди начинают делиться реальным опытом».

Сам Сирота после встречи с главой государства рассказал газете ВЗГЛЯД, что президент пообещал отменить правила, мешающие развитию фермерства. А в своем выступлении на заседании Госсовета в четверг Путин заявил о поддержке фермерских хозяйств, и о том, что «у них других возможностей нет, кроме как опереться на государство».

Продуктивным для выработки решений на Госсовете становится предварительное получение «обратной связи» от представителей гражданского общества, отметил Кирьян. «Волонтерские организации, общественные или саморегулируемые структуры – это те, кто могут донести информацию о проблемах, которые «не просматриваются сверху», – подчеркнул эксперт. «Что-то может не работать, не потому что это плохо придумано, не потому что, например, какая-нибудь госпрограмма сформулирована неправильно, а потому что существуют трудности на уровне реализации замысла и требуются справки, регламенты, которые лишают затею смысла», - отметил Кирьян.

Кроме того, отметил эксперт, заседания Госсовета стали площадками для обмена опытом между различными регионами. «К примеру, сейчас каждый губернатор, может выбрать 5-6 разных вариантов решения задачи по ипотеке или поддержке молодых семей, которые уже опробованы в других регионах», – указал Кирьян.