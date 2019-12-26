Запрещающий объективно освещать события в России закон разработали на Украине

Министерство культуры Украины подготовило законопроект о медиа, который ужесточает контроль за работой СМИ, а также подробно описывает ограничения в подготовке журналистских материалов о России.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на текст подготовленного законопроекта сообщает, что в случае принятия законно будет запрещено «объективно говорить о России, а также о происходящем в Крыму и в Донбассе».

В нем теме освещения России украинскими журналистами якобы посвящен целый раздел. Например, запрещаются к распространению «материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов «государства-агрессора», его должностных лиц и организаций, а также их действий или заявлений, оправдывающих вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины».

В «Стране» уверены, что это означает «полный запрет на любую информацию из России, кроме негативной».

Такие же требования касаются и освещения событий в Донбассе: «Нельзя будет объективно освещать информацию из Донбасса, давать разные точки зрения».

Кроме того, в законопроекте говорится о том, что владеть и контролировать СМИ на Украине не могут граждане России.

По мнению издания, «цель этих запретов – дать нацсовету новые поводы для проверки «не таких» телеканалов и сайтов, для новых штрафов и в перспективе – закрытия этих СМИ». Таким образом, это будет «удар по тем СМИ, которые пытаются действительно соблюдать баланс в этом сложном вопросе и призывают к компромиссу с Москвой, Донецком и Луганском для окончания войны».

Вторым крупным нововведением станет регулирование работы интернет-СМИ, в частности, включение их «в орбиту надзора властей – с проверками, штрафами и упрощенной процедурой их блокировки».

Главным органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком, станет национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. В случае принятия документа Верховной радой нацсовет сможет заблокировать любой сайт, не вызывая его представителя в суд.

«После этого ресурс может простаивать порядка двух недель, что означает «смерть» сайта, даже если он на самом деле ничего не нарушал, а Нацсовет вынес решение по ошибке», – пишет «Страна».

В законопроекте появился запрет и на «оправдание оккупации» Украины, а также отрицание территориальной целостности страны.

«Теоретически, этот пункт можно трактовать как запрет говорить о любых позитивных процессах на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму (например, о постройке Крымского моста), которые в теории могут «оправдать оккупацию», – полагает издание.

Устанавливается прямой запрет на позитивное изображение коммунистических деятелей СССР. В позитивном ключе якобы можно будет показывать только тех, кто развивал украинскую культуру и науку.

При этом «вскользь говорится о запрете на позитивное изображение нацистов, но в отличие от истории с коммунистами, вообще без деталей», заметила «Страна».

Напомним, в октябре украинские телеканалы провели акцию против цензуры в прямом эфире.

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