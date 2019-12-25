Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 17 копеек – до 61,8 рубля, курс евро снизился на 12 копеек – до 68,5 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».