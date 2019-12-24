Число случаев насилия в армии снизилось

В 2019 году прокуратура зарегистрировала вдвое меньше случаев насилия в российской армии, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной отметил, что число случаев насилия командиров к подчиненным «в структуре преступности незначительно», передает РИА «Новости».

«За 11 месяцев 2019 года – еще минимум вдвое по отношению к тому же периоду прошлого года», – уточнил представитель ведомства.

Число пострадавших от неуставных взаимоотношений военнослужащих за последние пять лет сократилось почти на 43%, добавил он.

«За последние пять лет динамика насильственных преступлений характеризуется последовательным сокращением. В результате мер, принятых военными прокурорами совместно с командованием и органами безопасности, с 2014 года показатели неуставных взаимоотношений в войсках снизились почти в два раза – более чем на 40%», – указал Куренной, сообщает ТАСС.

Ранее в Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии, и отметили, что сексуальные надругательства и однополые связи в Вооруженных Силах «не приветствуются, а жестко выражаясь, презираются и могут стать поводом для серьезных неуставных отношений к гомосексуалисту».