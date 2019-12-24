«Техмаш» передали в управление «Технодинамике»

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
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Меньшинства отправляются в крестовые походы

Алексей Алешковский, сценарист
Можете представить реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ? Подробности...
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Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

Андрей Манчук, политолог
Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              «Техмаш» передали в управление «Технодинамике»

              24 декабря 2019, 09:15

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Владимир Лепин покинул пост гендиректора боеприпасного концерна «Техмаш» (входит в Ростех), компанию передали в управление холдинга «Технодинамика», сообщили в пресс-службе Ростеха.

              «Произошла смена руководства. Соответствующее решение одобрено правлением корпорации и принято набсоветом. Функции единоличного исполнительного органа переданы холдингу «Технодинамика», – передает РИА «Новости» сообщение Ростехеа.

              В концерн также входит субхолдинг «Сплав», специализирующийся на производстве реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем. Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков, такое решение связано с непростым экономическим положением «Техмаша».

              «Холдингу нужны перемены. В числе прочего необходимо оптимизировать управленческие расходы. На фоне снижения ГОЗ надо усиливать гражданский бизнес. Прогноз до 2022 года содержит существенные риски, ряд ключевых предприятий холдинга могут перейти в разряд убыточных. В этой ситуации привлечение внешней команды управленцев и запуск реформ – логичный шаг», – отметил он.

              Леонков добавил, что обновленная два года назад команда «Технодинамики» к 2018 году досрочно исполнила обязательства по федеральным целевым программам и гособоронзаказу, а также решила все задачи по импортозамещению.

              Напомним, 16 декабря Лепи сообщил, что к концу 2020 года «Техмаш» планирует разработать многоцелевую мину ПТМ-5.

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