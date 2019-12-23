Гильдия киноактеров: Российские артисты крайне редко жалуются на условия работы

Актеру приходится играть разные роли и не всегда в благоприятных обстоятельствах, но это работа, от которой тоже можно устать, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Гильдии актеров кино России Борис Токарев.

Американский актер Леонардо Ди Каприо ранее заявил, что у него вызывают отвращение те коллеги, которые жалуются на сложность работы. На его взгляд, актерам очень повезло делать то, что они делают.

«Каждая роль разная. Можно сниматься в костюмах, в прекрасных залах, дворцах, а можно в поле, в окопе, под танком. Но это все работа. Вероятно, Ди Каприо говорит о своих актерах, американских, которые жалуются. У нас я встречаю такое крайне редко», – сказал Токарев.

Актер объясняет, что все зависит от обстоятельств, места и роли, а также допускает, что в некоторых случаях играет роль человеческий фактор – все люди когда-то устают.

Ранее шотландский актер Иэн Глен после съемок финальной части сериала «Игра престолов» пожаловался, что ему и его коллегам приходилось уходить со съемочной площадки в семь утра, а приходить уже к двенадцати.