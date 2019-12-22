Ди Каприо раскритиковал актеров за «нытье»

Обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо признался, что его «тошнит», когда актеры жалуются на их тяжелую работу, пишет Deadline.

Он отвечал на вопросы о съемках в фильме «Выживший». Ди Каприо заявил, что терпеть не может нытье актеров, жалующихся, как «как тяжело работать в киноиндустрии», сообщает РЕН-ТВ.

«Да, меня тошнит, поскольку нам безумно повезло делать то, что мы делаем», – сказал он.

В то же время он признал, что съемки в «Выжившем» были изматывающими.

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