Эксперты оценили эффективность спецслужб во время стрельбы на Лубянке

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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
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После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз в случае развала НАТО рискует деградировать до уровня чисто экономического объединения, а Германия — утратить контроль над тем, что происходит восточнее ее границ. А там может произойти все что угодно, вплоть до появления Междуморья, о котором мечтают польские политики. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Эксперты оценили эффективность спецслужб во время стрельбы на Лубянке

                 20 декабря 2019, 12:40
              Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

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              «Задача ликвидировать угрозу без риска для гражданских была выполнена. То, что погиб сотрудник спецслужб, это большая трагедия, но это, наверное, минимальный эффект, которого мог добиться преступник», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Алексей Филатов, оценивая действия правоохранителей при нейтрализации стрелка на Лубянке.

              «Мы видим, что стрелок последние несколько месяцев не работал, готовился к преступлению, – сказал вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов. – И видимо готовился именно к этому преступлению. Получал навыки практической стрельбы. Да и день был выбран заранее, непростой. С целью произвести наибольший эффект».

              Оценить работу спецслужб со стороны, по тем кадрам с камер видеонаблюдения, которые мы имеем, достаточно сложно, продолжил собеседник. Он отметил, что постовые на Большой Лубянке не вооружены автоматами и что, пистолет в бою против длинноствольного оружия, даже обычного, не нарезного, очень сильно проигрывает.

              «Там и дальность, и эффективность стрельбы совершенно разная. Пистолет это оружие ближнего боя, 5-10 метров. А такой натренированный стрелок с карабином, мы уже знаем, что он не терял время зря, может не подпустить к себе никого ближе 40-50 метров. И стрелку из пистолета, достать такого противника практически невозможно», – констатировал вице-президент ассоциации ветеранов подразделения «Альфа».

              В скором времени на месте событий появились сотрудники с автоматами, напомнил эксперт. И хотя это были не сотрудники Центра спецназначения, но они сработали достаточно четко. По видеокадрам видно, что преступник ведет бой с одним противником, в это время другие сотрудники заходят с боку и двумя выстрелами, возможно с близкого расстояния, ликвидируют преступника, прокомментировал Алексей Филатов.

              «Диванные эксперты уже начали задавать вопросы, почему его не ранили, в ногу, в руку, почему не взяли живым? Я так скажу, зачем рисковать, когда идет настоящий уличный бой в самом центре Москвы? Не думаю, что показания задержанного пролили бы больше света на причины и мотивы произошедшего, чем анализ его переписки, его круга общения и так далее. Задача была ликвидировать угрозу напрочь без риска для гражданского населения. И эта задача была выполнена», – подчеркнул Филатов.

              Резюмируя сказанное, вице-президент ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» отметил – это рукотворное чудо, что не пострадали и не получили серьезных ранений гражданские. Такого результата позволили добиться слаженные действия сотрудников сил безопасности. Со стороны нападавшего был эффект внезапности. Он вытащил оружие и начал стрелять. То, что погиб сотрудник спецслужб, это большая трагедия, большое горе, но это, наверное, минимальный эффект, которого мог добиться преступник, акцентировал Алексей Филатов.

              «Если человек внезапно выхватывает оружие уже с патроном в патроннике, никто не сумеет его сразу остановить. Ни Рэмбо, ни какой-либо профессионал. Ответить чем-либо быстрее, чем за 0,1 секунды физически невозможно. То, что постовые, сотрудники Федеральной службы безопасности, приняли этот бой – это хорошо выполненная их профессиональная обязанность. Они для этого подготовлены и на это нацелены. Так что произошедшее можно оценить как неплохой исход, несмотря на печальный факт, что силовые структуры потеряли одного сотрудника. Предугадать это и как-то этому противостоять более эффективно, было практически невозможно», – заключил собеседник.

              По мнению полковника подразделения антитеррора «Альфа» Виталия Демидкина, спецслужбы на Большой Лубянке «отработали отлично». 

              «Времени на ликвидацию нападавшего ушло не очень много, – сказал Виталий Демидкин. – Блокировали его быстро, видимо велись переговоры, которые ни к чему не привели. И по команде преступник был уничтожен».

              По мнению собеседника, сотрудники спецслужб сработали профессионально. При этом он оценил эффективность их действий не как высокую, а как отличную.

              «Если бы нападавший был уничтожен сразу, через две-три, пять секунд после атаки, назвал бы эффективность их действий высокой. А так, все-таки ему удалось побегать, подвигаться, поэтому назову эффективность действий спецслужб отличной», – поделился Виталий Демидкин.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, при обысках в квартире у мужчины, подозреваемого в стрельбе на Лубянке вечером в четверг, было обнаружено много оружия, в том числе несколько винтовок и карабин, а также большой запас патронов.

              Кроме того, подозреваемый в момент ЧП якобы имел при себе «взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном и гранаты».

              Ранее журналисты выяснили подобности жизни 39-летнего Евгения Фатиховича Манюрова, который в четверг вечером открыл огонь у здания ФСБ в центре Москвы.

              Напомним, вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

              Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

              Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.


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