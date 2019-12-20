Пожилые кандидаты-демократы в США оценили свои способности

Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии в ходе дебатов заверили, что возраст не станет для них помехой. Так они ответили на замечание бывшего президента США Барака Обамы, связавшего политические проблемы с нежеланием пожилых политиков уйти со сцены.

77-летний Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Обаме, в ответ отделался шуткой. «Попробую предположить, что он говорил не обо мне», – приводит его слова РИА «Новости».

Байден подчеркнул, что у него большой опыт, на основе которого он и решил баллотироваться.

В свою очередь, 78-летний сенатор Берни Сандерс сказал, что главное в предвыборной кампании – не возраст кандидата, а другие вопросы. К числу значимых проблем он отнес экономическое неравенство, и заявил, что хотел бы объединить вокруг этой темы как молодых, так и пожилых американцев.

Ведущий также обратился к 70-летней Элизабет Уоррен, напомнив, что она в случае избрания станет наиболее пожилым кандидатом на момент инаугурации.

«Я также стану самой молодой женщиной на момент инаугурации», – парировала Уоррен.

Целому ряду потенциальных кандидатов на президентских выборах в США больше 70 лет. Так, претенденту-демократу Майклу Блумбергу исполнилось 77 лет, как и Байдену. Нынешнему президенту Дональду Трампу 73 года, он на данный момент – самый пожилой президент на момент инаугурации.

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