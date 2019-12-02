Экс-депутат Госдумы объяснил причины переезда в Германию

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель переехал в Германию и принял немецкое гражданство, сообщает газета Suddeutsche Zeitung. Российским СМИ он подтвердил факт переезда и объяснил его причины.

Он заявил, что уже три года не является политической и общественной фигурой, а работает в бизнесе. Как этнический немец он имел право на получение гражданства Германии. Шлегель не отказался от российского гражданства, часто бывает в России, пишет «Коммерсант».

«Решение уйти из политики было принято мною довольно давно. Оно вызвано многими факторами, в том числе изменившимися к тому моменту взглядами и нежеланием продолжать «внутренний конфликт» на фоне общей эмоциональной усталости (выгорания) от этой формы деятельности. Мои коллеги об этом знали. Я решил сменить сферу деятельности и работать в бизнесе, в том числе в международном», – заявил Шлегель.

При этом по его словам, в России продолжать карьеру в бизнесе ему было бы проще.

По данным немецкого издания, Шлегель, который был в России комиссаром движения «Наши», работает в компании Acronis и занимается информационной безопасностью. Этим вопросом он занимался и в Госдуме.