В ООН придумали для украинцев 100 способов предложить заняться сексом

В ООН в рамках проекта «Дій за згоди! Запитай» («Действуй по согласию! Спроси!») придумали 100 вариантов вопросов на украинском языке, с помощью которых можно предложить заняться сексом.

Список из 100 вопросов представлен на официальном сайте проекта. Среди простых вопросов по типу: «займемся сексом?», «хочешь меня?» и «может пойдем ко мне и проведем вместе ночь?» встречаются также и более необычные варианты.

«Давай рисовать узоры на этих простынях своими телами?», «поставим иголочку на твою пластиночку ради хорошей музыки?», «позавтракаем голыми?», «поласкаем твой ноутбук моей флешкой сегодня?» и другие варианты.

Отмечается, что кампания ООН «16 дней борьбы против гендерно обусловленного насилия» посвящена проблеме согласия на вступление в интимные отношения.

С начала 2019 года на Украине секс без добровольного согласия обоих партнеров является изнасилованием, соответствующие изменения внесены в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.