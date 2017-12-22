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11 января, пятница  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновностиФото: DanitaDelimont/Global Look Press
Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу. Подробности...
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Зачем России нужна военная база в центре Африки

Со стороны российских «переговорщиков с автоматом» имело место психологическое насилие Фото: Joe Penney/Reuters
У России может появиться полноценная военная база в ЦАР, где российские военные специалисты успешно участвуют в мирном урегулировании и где в минувшем году погибла группа российских журналистов. Насколько можно доверять информации об этом? И зачем РФ вообще нужна военная база в Центральной Африке? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...

Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...

Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
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          Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

          С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновности   11 января 2019, 10:14
          Фото: DanitaDelimont/Global Look Press
          Текст: Александр Колпаков,
          Юрий Зайнашев

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          Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу.

          В пятницу на Украине вступают в силу поправки к Уголовному кодексу, которые меняют понятие «сексуальное насилие». На практике они означают, что государство намерено вмешаться и откорректировать сферу интимных отношений между своими гражданами.

          Начало этой шумной кампании положили подданные шведского короля, которые с 1 июля все теперь обязаны давать друг другу официальное согласие на соитие. Потомки викингов решили, что если предварительное официальное согласие одной из сторон на половой акт не было дано, то таковой приравнивается к изнасилованию. Звучит в принципе разумно, но принятый с подачи феминисток закон так и не объясняет, как можно постфактум – например, утром в отделении полиции – доказать, прозвучало или нет согласие на самом деле.

          Пикантный закон не спешат копировать многие страны в самом Евросоюзе. Но это не помешало Совету Европы потребовать от Киева непременно его принять. Верховная рада долго тянула резину. Проект внесли еще летом 2016 года, отозвали, в ноябре того же года внесли вновь и приняли в первом чтении. В декабре 2017 года парламентарии наконец его приняли в окончательном чтении. Год назад президент Петр Порошенко его подписал, но в закон заложили отсрочку с вступлением в силу на год.

          «Киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой.

          С 11.01.19 на Украине, как и в Швеции, потребуется согласие на секс от партнерши,

          иначе можно попасть под статью об изнасиловании, – отмечал по этому поводу в «Твиттере» член Совета Федерации Алексей Пушков. – А отсутствие несогласия не считается согласием. Так что каждый раз – к нотариусу. Иначе – тюрьма».

          Эксперты сразу отметили, что закон нелеп просто потому, что невыполним на практике. Психически здоровые люди не станут вызывать нотариуса или участкового на дом перед своим половым актом. Однако закон при этом вовсе не безобиден. Де-факто же он заранее объявляет виновными всех мужчин, сильный пол теряет презумпцию невиновности.

          Известный сексолог Владимир Шахиджанян считает, что с вступлением в силу новых норм число уголовных дел по обвинению мужчин в сексуальном насилии увеличится. Он рассказал о ситуациях, с которыми сталкивались его собственные знакомые, – когда жена после любовных игр с мужем получила «пару синяков», после чего «побежала в милицию, а перед этим заглянула в травмпункт и зафиксировала побои – и в итоге мужика посадили».

          «Вы можете смеяться, хохотать, удивляться, иронизировать, гиперболизировать (позовем нотариуса, пусть присутствует при этом и зафиксирует, что все добровольно), но в жизни такое бывает, и можно отсидеть до 15 лет... Кстати, на зоне жутко не любят тех, кто сидит по статье «Изнасилование». И как доказать, что ты ни в чем не виноват?» – задается вопросом Шахиджанян, добавляя, что к расписке перед интимной близостью «будут прибегать только те, кто знает стервозность своих мужей или жен, любовников или любовниц».

          «Изнасилование – вообще очень сложная штука. Люди, вершащие правосудие, больше склонны верить женщинам в данных ситуациях... Я знал такие же истории у гомосексуалов. Как доказать, что все проходило по обоюдному согласию, а не по пьянке, например, и без согласия?» – риторически спрашивает Шахиджанян в интервью газете ВЗГЛЯД.

          По его словам, то же самое происходит и в однополых отношениях. И как быть, когда одна лесбиянка изнасиловала другую лесбиянку? Или как быть в ситуации, если травма нанесена секс-игрушкой. «Такое бывает гораздо чаще, чем вам кажется. Вот здесь расписочка бы и помогла. Оно, конечно, и расписку можно под дулом пистолета написать. Секс – штука сложная. Сексуальное воспитание, конечно, нужно проводить в школах. Да и у взрослых необходимо поднимать сексуальную культуру», – уверен Шахиджанян.

          То, что новый закон чреват серьезными проблемами, уже поняли и на самой Украине. Местная пресса восприняла его с недоумением. В интервью изданию «Обозреватель» адвокат Ростислав Кравец отметил, что поправки могут сыграть на руку шантажистам. «Можно угрожать даже супругу, что подашь заявление об изнасиловании, – сказал он. – Ведь депутаты прописали, что добровольное согласие на интимные отношения – это результат свободного волеизъявления человека с учетом сопутствующих обстоятельств. Что это значит? Была пьяна, но не сильно?»

          На условиях анонимности следователь Нацполиции заявил «Обозревателю», что теперь в сложном положении окажутся и расследующие подобные дела сыщики, так как на них пойдут жалобы и со стороны подозреваемых, и со стороны потерпевших. Ведь под формулировку «сексуальное насилие без проникновения» можно подвести что угодно, от реальных попыток изнасилования до, допустим, подмигивания в ресторане.

          В этой связи вспоминается шумное дело жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. В 2016 году она обратилась в милицию, обвинив Сергея Семенова в изнасиловании, которому она подверглась на дне рождения знакомого ее подруги. О произошедшем узнала вся страна, когда Шурыгина позднее появилась на телевидении. Она приняла участие в нескольких ток-шоу. Семенова осудили к тюремному сроку, но многие до сих пор считают, что секс происходил по обоюдному согласию.

          Российский адвокат, бывший следователь МВД Святослав Попрушко также напоминает банальную истину о том, что половой акт совершается обычно «в отсутствие незаинтересованных свидетелей» и поэтому установить истину потом довольно трудно. «В результате действительно потерпевшие либо не обращаются в полицию, либо под психологическим давлением в ходе доследственной проверки отказываются от своих претензий», – посетовал он.

          «В объективном смысле совершенные против воли потерпевшей либо потерпевшего половой акт либо иное действие сексуального характера могут и не сопровождаться характерными признаками насилия, если таковое осуществлялось путем угроз и запугивания. И наоборот, добровольный половой акт, скажем, особо страстных любовников постфактум может выглядеть как насильственный. В то же время бывают случаи вымогательства под угрозой ложных доносов о преступлениях такого рода», – посетовал адвокат в интервью газете ВЗГЛЯД.

          Попрушко то ли в шутку, то ли всерьез предлагает ввести обязательную видеофиксацию половых сношений всеми их участниками, ведь технически это несложно, электронные устройства есть почти у каждого, – «с тем чтобы лицо, обвиненное в изнасиловании, привлекалось бы к ответственности, если не представит видеозапись, доказывающую обратное».


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