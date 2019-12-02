Пакистан обязался вернуть России долг в 93,5 млн долларов

Пакистан вернет долг России со времен СССР, соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР подписали обе страны.

Согласно документу, Пакистан вернет России долг в размере 93,5 млн долларов, передает РИА «Новости».

С российской стороны соглашение подписал замминистра финансов Сергей Сторчак, со стороны Пакистана – посол страны в Москве Кази Халилулла.

Отмечается, что долг возник в рамках экспортно-импортных операций, которые проводили СССР и Пакистан.

В начале ноября сообщалось, что эта задолженность образовалась в 80-е годы, когда СССР закупал в Пакистане товары легкой промышленности.