Пакистан спустя 30 лет решил вернуть России 93,5 млн долларов

Власти Пакистана решили вернуть России 93,5 млн долларов, которые являлись предметом 30-летнего спора между странами, пишет газета Express Tribune.

По информации издания, пакистанский посол в Москве получил указание подписать с Россией договор, по которому деньги вернут в течение 90 дней, передает ТАСС.

Долг появился еще в 80-е годы, когда СССР импортировал из Пакистана товары легкой промышленности. Для взаиморасчетов в Нацбанке Пакистана были открыты советские счета. После того, как Советский Союз распался, пакистанские экспортеры утверждали, что часть их товаров якобы не была оплачена. В итоге с 1996 года суд провинции Синд ограничил перемещение денежных средств с российских счетов в Национальном банке Пакистана.

Под ограничения попала сумма в 117 млн долларов. Из этой суммы 93,5 млн должны быть возвращены России, еще 23,8 млн передадут пакистанским экспортным компаниям.

Газета полагает, что возвращение денег откроет двери для российских инвестиций в Пакистан. Инвесторы из России собираются вложить в пакистанскую экономику около 8 млрд долларов – в том числе в металлургическую промышленность и энергетику.