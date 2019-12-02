Российские миллиардеры за год разбогатели на 38,4 млрд долларов

За 11 месяцев 2019 года совокупное состояние богатейших россиян выросло на 38 млрд 413 млн долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира. В нем 23 россиянина, передает РИА «Новости».

Первое место среди россиян в рейтинге снова занял один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние за год увеличилось почти на 6 млрд долларов – до 25,6 млрд. Второе место у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, который стал богаче на 4,26 млрд долларов, а его состояние – 23,7 млрд долларов. Тройку замыкает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с 21,1 млрд долларов и ростом капитала на 5,03 млрд.

На четвертом месте – основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (19,4 млрд долларов, рост на 1,52 млрд), на пятом – основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (18,9 млрд долларов, рост на 1,47 млрд). На шестом месте – Геннадий Тимченко, владелец долей в «Сибуре» и «Новатэке». Его состояние выросло на 3,58 млрд долларов, до 17,4 млрд.

На седьмом месте Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон», 16 млрд долларов). На восьмой строчке Роман Абрамович (Evraz, 15,5 млрд долларов). На девятом бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (14,8 млрд долларов). Десятое место – у владельца «Реновы» Виктора Вексельберга (14,4 млрд долларов).

Отметим, что в ноябре основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за два с лишним года вернул себе звание богатейшего человека мира согласно рейтингу BBI.