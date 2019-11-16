Гейтс вернул себе титул самого богатого человека в мире

Основатель компании Microsoft впервые более чем за два года занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, сообщило агентство Bloomberg.

Гейтс с состоянием в 110 млрд долларов обошел главу Amazon Джеффа Безоса (109 млрд). Третье место в рейтинге занял глава LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием в 103 млрд долларов, передает ТАСС.

Лидерство Гейтса связывают с тем, что 10-летний контракт от Пентагона заполучила Microsoft, а не Amazon.