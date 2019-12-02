Психолог поддержал идею запрета детских сигарет и шампанского

Покупка детям сладких сигарет и шампанского воспринимается как поощрение со стороны взрослого и является прямой рекламой, заявил газете ВЗГЛЯД клинический психолог Дмитрий Старостин.

Ранее стало известно, что Минпромторг задумался о запрете детских сигарет и шампанского. Причина в том, что данные продукты могут формировать у детей лояльное отношение к взрослым «прообразам» этих товаров.

«Такие продукты, с моей точки зрения, безусловно являются прямой рекламой табака и алкоголя, поэтому я только за такой запрет. Детей вообще стоит как можно дальше держать от алкоголя и табака, и не важно, настоящие эти продукты или обычные сладости», – говорит Старостин.

Психолог объяснил, что на зависимости влияют принципы отождествления и контротождествления. Соответственно, в некурящих и непьющих семьях дети менее подвержены зависимости от данных продуктов.

«Исходя из моего опыта работы в наркологии, могу сказать, что когда мы имеем дело с зависимостью, то всегда находим ту или иную форму поощрения со стороны близких», – пояснил Старостин.

Родители сами не только становятся примером для своих детей, но и покупая сладости в виде сигарет или детского шампанского, показывают, что такое поведение нормально, хотя таковым не является, уверен эксперт.

Ранее Министерство здравоохранения вместе с Министерством просвещения подготовили учебные пособия для обучения детей от трех лет правилам здорового образа жизни.

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