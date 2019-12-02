Названы темы переговоров Путина и Эрдогана в январе

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирована на первую декаду января, лидеры обсудят двустороннюю и региональную повестки, в том числе поставки С-400 и ситуацию в Сирии, заявил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

«Эрдоган и Путин выразили готовность встретиться в Турции в первые десять дней января. Лидеры двух стран обсудят двусторонние и региональные отношения, в том числе ситуацию в Сирии и поставки С-400», – передает РИА «Новости» слова Сафи.

Он добавил, что дата приобретения Турцией второго полка российских систем ПВО С-400 является «исключительно техническим вопросом.

«Думаю, это случится не слишком поздно», – сказал Сафи.



По его словам, Турция борется с террористами на северо-востоке Сирии, а не с сирийскими войсками, и не намерена нарушать обязательства по прекращению огня.

«Этот регион не полностью очищен от террористических элементов. Турция борется не с сирийскими войсками, а только с террористами. Намерения Турции не выглядят нарушением обязательств по прекращению огня», – сказал Сафи, комментируя сообщения, что между сирийской правительственной армией и турецкими войсками регулярно происходят столкновения на северо-востоке Сирии в районе города Рас-эль-Айн.

Он добавил, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 укрепит обороноспособность НАТО.

«Турция должна забрать у России системы ПВО С-400 – это не снижает, а наоборот, еще больше укрепляет обороноспособность НАТО. Но мы делаем это не для НАТО, а для укрепления собственной системы ПВО», – отметил Сафи.



Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с испытанием Турцией радиолокационных станций (РЛС) российских ЗРС С-400 с использованием американских F-16.

Президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.

Напомним, 27 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти готовы вести диалог с Вашингтоном по ситуации с приобретением у России ЗРС С-400.

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