Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,09%, до 2937,96 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,02% и составил 1438,66 пункта, передает ТАСС данные Московской биржи.

Причем после открытия российский рынок акций несколько усилил темпы роста. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск понедельника рос на 0,24% – до 2942,29 пункта, индекс РТС – на 0,08% – до 1440,34 пункта, отмечает РИА «Новости».