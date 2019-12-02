Второй за утро сбой произошел на МЦД-2

Движение поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) утром в понедельник осуществляется с задержками из-за второго подряд сбоя, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

В Twitter ЦППК указывается, что «поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Подольска из-за удержания дверей пассажирами».

Отметим, что это второй за утро сбой на МЦД-2 и Рижском направлении: около 6.00 ЦППК сообщила об увеличении по техническим причинам интервалов движения поездов, идущих в Москву из Нахабино.

Напомним, в пятницу сбои произошли сразу на обоих МЦД из-за подозрений на неисправность составов.