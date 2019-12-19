Мособлсуд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд оставил в силе приговор гражданке Израиля Иссахар, которую осудили в России за контрабанду наркотиков.

«Суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Иссахар – без удовлетворения», – огласила решение коллегии из трех судей судья Тамара Бондаренко, передает ТАСС.

Напомним, девушка была приговорена в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил российского президента Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщили, что Путин рассмотрит обращение.