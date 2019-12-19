Девушка угнала самолет и врезалась в здание в США

В Калифорнии несовершеннолетняя девушка угнала самолет в аэропорту и врезалась на нем в здание, сообщил международный аэропорт города Фресно.

В полицию и управление аэропорта поступили сообщения о том, что 17-летняя девушка перелезла через ограждение, забралась в самолет King Air 200, завела его и начала движение, передает РИА «Новости».

«Самолет затем начал двигаться, поворачивать и врезался в одно из зданий и ограждение на территории аэропорта. Самолет не поднимался в воздух, возгорания также не произошло. Воздушное судно получило значительные повреждения. Никто не пострадал», – сообщили в аэропорту.

Полицейские обнаружили в кабине экипажа девушку с наушниками пилота на голове.

«Девушка была дезориентирована и отказалась сотрудничать, когда ее задержали за угон самолета», – добавили в воздушной гавани.

Аэропорт и Федеральное управление гражданской авиации США проводят расследование обстоятельств. «Мотив девушки выясняется, но указаний на какую-либо связь с внутренним терроризмом нет», – заключили в аэропорту.

В 2018 году в американском городе Дженсен двое подростков угнали самолет Cessna с частного аэродрома.