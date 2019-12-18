Собянин прокомментировал снос киноцентра «Соловей»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отправленный под снос киноцентр «Соловей» был в таком состоянии, что в нем могла повториться история «Зимней вишни».

«Помните историю с «Зимней вишней» – трагедия для всей страны... Сгорели люди больше всего в кинозальчиках, из которых не могли выйти. Вы были в «Соловье»? Видели, что там творилось? Я уже не говорю про грязь и антисанитарию, просиженные кресла дырявые, там из больших залов нарезали клетушки, из которых выбежать в случае пожара было невозможно», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос депутата МГД Сергея Митрохина о возможности спасения «Соловья» и выкупа городом его территории.

По словам мэра, МЧС и прокуратура не раз требовали закрытия кинотеатра из-за этих условий. «А потом чудесным образом все требования были выполнены и кинотеатр работал. Это страшная история. Если бы этого не было, надо было бы самим закрывать или сносить этот объект. Поэтому там плакать не над чем», – сказал Собянин.

Градоначальник также напомнил, что инвесторы пообещали предусмотреть кинопоказ в новом центре, который будет построен на месте «Соловья». Также, по его словам, в городе постоянно открываются новые кинозалы, а авторские фильмы, показом которых славился «Соловей», теперь идут в сетях кинотеатров «Москино».

В начале декабря в Москве начали сносить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. Работы были приостановлены из-за пытавшихся помешать этому активистов, но затем возобновлены.