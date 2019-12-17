В «Единой России» назвали слова депутата о малоимущих вырванными из контекста

Критические высказывания депутата «Единой России» Ирины Гусевой об освобождении малоимущих россиян от НДФЛ вырваны из контекста, заявил первый замруководителя партии Андрей Исаев.

«Мне приходят сообщения о том, что Гусева уже опровергла это заявление, она сказала, что это вырванные из контекста слова, которые были сказаны два месяца назад», – сказал Исаев, передает ТАСС.

Он заметил, что в обществе периодически идет дискуссия «о дифференциации подоходного налога, причем не только в сторону повышения для богатых, что, конечно, наиболее привлекает левую оппозицию, но и в сторону снижения ставки подоходного налога для малоимущих граждан». «Сама по себе идея заслуживает того, чтобы ее обсудить, здесь необходимо взвесить все имеющиеся за и против. Как идея социальной поддержки она интересна, но у государства есть и иные формы социальной поддержки», – указал депутат.

Он привел в пример норму, освобождающую обманутых дольщиков при компенсации от уплаты НДФЛ. Кроме того, Госдума освободила от НДФЛ и выплаты пострадавшим от катастроф.

Ранее ряд СМИ распространили высказывания Гусевой, которая якобы выступила против освобождения от НДФЛ малоимущих. Согласно приведенным словам депутата, эта норма может затронуть тех, «кто не работал ни одного дня и сидел в тюрьме».

Сама Гусева назвала политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками. По ее словам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться только в начале этой недели, передает РИА «Новости».

«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в инстаграме я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен», – сказала Гусева, которая представляет в Думе этот регион.

Она заявила, что политические оппоненты вырвали ее слова из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом.

Гусева подчеркнула, что выросла в обычной семье и не обидит простого человека.