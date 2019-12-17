Цены на нефть изменились разнонаправленно на ослаблении торговых рисков

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром остаются в районе максимальных отметок с сентября в надежде на улучшение ситуации в мировой экономике после достигнутых торговых договоренностей между США и Китаем.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,03% – до 65,36 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,05% – до 60,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть вернулись к максимальным отметкам с сентября в пятницу на фоне торговых договоренностей между США и Китаем, и с тех пор находятся в районе данных уровней.