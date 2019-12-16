Немецкий министр заявила о потере Гретой Тунберг «пары пунктов доверия»

Министр по делам семьи и молодежи Германии Франциска Гиффей заявила, что шведская экоактивистка Грета Тунберг потеряла «пару пунктов доверия» из-за скандала с ее поездкой на поезде Deutsche Bahn.

«Это, конечно, не хорошая ситуация. Я считаю, что за каждой картинкой кроется какая-то история. Я поняла это так, что сначала у нее не было места, но потом получила его. Но она не рассказала вторую часть истории, возможно, она знает почему. Да, в некотором смысле это инсценировка», – заявила Гиффей, выступая в ток-шоу издания Bild, передает РИА «Новости».

При этом она также отметила, что данная ситуация может сказаться на доверии к Тунберг. Министр уточнила, что «в некоторым смысле, что можно видеть в дискуссиях сегодня, это уже стоило пары пунктов доверия».

«Я считаю достойным уважения, когда человек в таком юном возрасте может продвигать идеи, в которых он глубоко убежден. Я считаю это достойным внимания. Я думаю также, что она не одна, ей, как человеку, двигающему вещи вперед, нужен кто-то, кто бы ей помогал», – добавила она.

Ранее Тунберг опубликовала фото, на котором она сидит на полу в поезде, что вызвало критику в адрес Deutsche Bahn. В ответ компания сообщила, что у активистки был билет в первом классе.

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