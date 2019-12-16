Директор ФБК задержан в Москве

Московские стражи порядка задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова сразу после отбытия им 10 суток административного ареста, сообщил его адвокат Владимир Воронин.

«Как мне только что стало известно, Жданова задержали полицейские на выходе из спецприемника. В связи с чем это произошло, я пока не знаю. Ждем, в какое отделение полиции его доставят», – сказал защитник, передает ТАСС.

6 декабря Хамовнический суд Москвы арестовал Жданова на 10 суток за нарушение правил проведения митинга. Суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Жданов был привлечен к ответственности за организацию несогласованной акции 14 июля возле Мосгоризбиркома.